الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال رمضان

استنفار بجميع المديريات

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال شهر رمضان المعظم، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد محافظ الإسكندرية أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تم تكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكيد علي الالتزام بجميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.



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وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة علي الأسعار من قبل المحافظة والمديريات المعنية، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.



افتتاح معرض أهلا رمضان

وافتتح محافظ الإسكندرية الثلاثاء الماضي معرض "اهلا رمضان" والذي يستمر حتى 12 أبريل، بأرض كوتة في منطقة الأزاريطة بمناسبة شهر رمضان في حضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعلن المحافظ عن إمكانية استمرار المعرض خلال أول أيام الشهر الفضيل لتخفيف العبء عن المواطنين.



ويضم معرض أهلا رمضان منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش" وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.



وقال الشريف أن هذا المعرض يساهم في توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بأسعار منخفضة تناسب الجميع وبجودة عالية، فضلاً عن زيادة عدد الشركات المشاركة بالمعرض، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلاً رمضان" وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم.



وقال أحمد الوكيل، أن معرض "أهلا رمضان" هذا العام، ستقدم فيه الشركات المشاركة، خصومات وعروض مختلفة تصل إلى 35%، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



استعدادات مديرية التموين

شدد المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على جميع إدارات بالمتابعة والمراقبة المستمرة لجميع منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية والمخابز، وضبط المخالفين، مؤكدًا توافر جميع السلع الغذائية بجميع منافذ التموين.



وحول معارض أهلا رمضان، قال سعدالله إن معرض "أهلا رمضان" يعد أكبر وأضخم معرض للسلع الرئيسية بالمحافظة حيث تم توفير كميات كبيرة تم طرحها من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك القطاع الخاص، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بانتشار معارض"أهلا رمضان" على مستوي الجمهورية، وبتعليمات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.



استعدادات مديرية الأوقاف

واصلت مديرية أوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، حملات تطهير وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لشهر رمضان المبارك وصلاة التراويح وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.



وأشارت المديرية إلى وضع خطة للمتابعة بمختلف الإدارات ولجان للمرور على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات، ومنها غلق دورات المياه ومصلى السيدات وملحقات المساجد وفقًا لقرارات وزارة الأوقاف لمجابهة تفشى فيروس كورونا.



وتشمل كذلك الإجراءات ارتداء الكمامات، واصطحاب كل مصلي لسجادة صلاة خاصة به، وإقامة صلاة العشاء والتراويح في مدة 30 دقيقة، وغلق المساجد مباشرة عقب كل صلاة.

مديرية الصحة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اجتماعاً تنسيقيا بين مديرية الصحة بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد السقعان مدير المديرية وممثلي الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم.



وأكدت عازر علي التعاون التام بين مديرية الصحة وكافة القطاعات في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً علي سلامة المواطنين.



كما وجهت نائب المحافظ بتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان الكريم.