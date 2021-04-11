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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام ايمن بإطلالة كاجول

بدون مكياج...ريهام أيمن تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

ريهام ايمن
ريهام ايمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وظهرت ريهام أيمن في الصورة بإطلالة كاجول، حيث تركت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها و لم تتكلف بوضع مكياج و اعتمدت علي جمال ملامحها مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة ريهام أيمن تعافت منذ عدة أسابيع، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. 


ونشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى". 


كان الفنان شريف رمزي أعلن تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.


وغرّد على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب"

الفنانة ريهام ايمن بدون مكياج شريف رمزي انستجرام صورة جديدة

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