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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استبعاد 302 من المتقدمين للحصول على محلات بسوق عصر بورسعيد

سوق العصر ببورسعيد
سوق العصر ببورسعيد

أنهت اللجنة المسؤولة عن منح الأحقيات بأسواق العصر ١و٢ والمقرر افتتاحها  غدا الاثنين بناء على تعليمات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمالها وأعلنت كشوف المستبعدين.

 

وضمت الكشوف المعلنة  استبعاد ٣٠٢ من المتقدمين للعديد من الأسباب وتم وضعها بلوحة استعلامات ديوان عام حى العرب الواقع في نطاق الإدارى الأسواق المقرر افتتاحها.

 

وجاءت أسباب الاستبعاد متنوعة بين عدم الأحقيات كون المتقدم من غير أبناء المحافظة أو غير موجود على الطبيعة او غير مدرج بالحصر.

 

شملت قرارات عدم الاحقيات للمؤمن عليهم فى قطاعات أخرى مثل المقاولات وغيرها وكذا أصحاب الحصص الاستيرادية و ايضا ملاك لتاكسي  أجرة ومن خصص لهم فى السابق محلات فى مناطق ومشروعات أخرى.

 

وبدأ المستحقون  استيفاء الأوراق المطلوبة منهم تمهيدا لتسليمهم المحلات اليوم  بموقعين السوق كل حسب قرار تخصيصه.

 

وشهد محيط ديوان عام حي العرب حالة من الاستنفار الأمنى  المكثف  لمنع اي تداعيات  او تطاول على موظفي الحى من قبل الفئة الغاضبة من الغير مستحقين.

 
كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد أعلن  بدء تشغيل وافتتاح سوق العصر (١-٢) بحى العرب غدا الاثنين. 

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 جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، ومستشارى المحافظة و الغرفة التجارية والأجهزة المختصة بالمحافظة .

 

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بإزالة كافة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد ، والذى يأتى ضمن سلسلة الأسواق الحضارية المقامة حديثا ببورسعيد والتى تمثل طفرة فى مستوى المشروعات التنموية والخدمية المقدمة لأهالى المحافظة ، ووجه رؤساء الأحياء بتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى  الإشغالات والتعديات  بالمنطقة .

 

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا وإنهاء عصر الأسواق العشوائية والإشغالات و تحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى تحقق مستوى الرضا لدى المواطن ، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز و بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة  بالسوق لجميع المستحقين ، مؤكدا أن  افتتاح سوق العصر الجديد  يعد بمثابة هدية مقدمة لأبناء المحافظة خاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم .

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