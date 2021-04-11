محمد رمضان عن " موسى " : المسلسل الوحيد اللي مهما حكيت عن أحداثه مش هتتحرق

قال الفنان محمد رمضان ، إن له دور كبير في اختيار فكرة مسلسل " موسى " ، مع المخرج " محمد سلامة " ، قائلاً : " عمرنا ما شوفنا مسلسل بيتكلم عن دور الصعيد في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال "

وأضاف " رمضان " خلال لقائه مع برنامج " مساء " المذاع على فضائية " دي ام سي " ، قائلاً : أنا ألقيت الضوء على سؤال محيرني وهو هل الاحتلال وصل الصعيد؟ ، مشيراً إلى أن المؤلف " ناصر " قام بعمل أبحاثه ، وتوصل إلى أن الاحتلال وصل الصعيد ولهم دور كبير في الحرب العالمية الثانية ، مضيفاً أن من هنا تم تحويل السؤال إلى حلقات مسلسل .

وتابع الفنان ، قائلاً : " ده المسلسل الوحيد اللي مهما حكيت عن أحداثه مش هتتحرق " ، مضيفاً أن كل حلقة داخل المسلسل تحتوي على 30 حدث .

وأكمل ، أن تطويل الأظافر ، ولون الأسنان ، والأيدي العاملة ، هو جزء من الشخصية في المسلسل ، قائلاً : " مش عاملين التفاصيل بشكل مقزز " .

من جانبه ،مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من من سمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدى وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من القصص التي تربط بينها شخصية واحدة وهى موسى.