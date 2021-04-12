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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان : أحمس ده بتاعنا كلنا.. هو خال الممثل الزميل؟

محمد رمضان بالزي
محمد رمضان بالزي الفرعوني

قال الفنان محمد رمضان ، إنه قام بتصوير إعلان بالزي الفرعوني ، مشيراً إلى أنها كانت بمناسبة موكب المومياوات وليس بسبب المسلسل الذي تم وقفه.

 

وأشار " رمضان " خلال لقائه مع برنامج " مساء دي إم سي " المُذاع على فضائية " دي إم سي " ، إلى أنه يفتخر بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس بأحد الملوك الفرعونية وهو " أحمس " ، معقباً : شخصية أحمس ديه طموحي من أيام مسرح المدرسة".

وتعجب الفنان من نقد البعض لهذا الأمر ، قائلاً : " أحمس ده بتاعنا كلنا، هو خال الممثل الزميل؟ " .

وأضاف رمضان: "أحب أبقى تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهورية، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهوري ومن المتربصين".

 

الفنان محمد رمضان اخبار التوك شو مسلسل موسى الزي الفرعوني حفل موكب المومياوات

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