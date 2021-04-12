محمد رمضان : أحمس ده بتاعنا كلنا.. هو خال الممثل الزميل؟

قال الفنان محمد رمضان ، إنه قام بتصوير إعلان بالزي الفرعوني ، مشيراً إلى أنها كانت بمناسبة موكب المومياوات وليس بسبب المسلسل الذي تم وقفه.

وأشار " رمضان " خلال لقائه مع برنامج " مساء دي إم سي " المُذاع على فضائية " دي إم سي " ، إلى أنه يفتخر بتشبيه عالم الآثار زاهي حواس بأحد الملوك الفرعونية وهو " أحمس " ، معقباً : شخصية أحمس ديه طموحي من أيام مسرح المدرسة".

وتعجب الفنان من نقد البعض لهذا الأمر ، قائلاً : " أحمس ده بتاعنا كلنا، هو خال الممثل الزميل؟ " .

وأضاف رمضان: "أحب أبقى تريند مع تقديم محتوى مناسب وجيد، وبشتغل في خدمة جمهورية، ولو في شيء عجب جمهوري بكرره تاني، وعملت أغنية في إعلان ونجحت، فقررت عمل أغنية نمبر وان، وفي ناس بتتلكك لي من الجمهوري ومن المتربصين".