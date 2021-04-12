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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: مغرور وتافه ومحدث نعمة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، تغريدة بعد  أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب، مع الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” . 

 

وكتبت لميس الحديدي: “لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمه.. توليفه غير مسبوقة بصراحة".

 

ويذكر أن شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الفنان محمد رمضان بعد تجاوزه الأخير ضده، معلناً أنه قرر رفع قضية من خلال المحامي الخاص به طارق جميل سعيد لمقاضاة محمد رمضان في هذه التجاوزات.

 

وأضاف أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، أن الإنسان اللي مش متربي نعمة، وانت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها تعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، متابعا : معنديش مشكلة اختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

 

وتابع مقدم برنامج الحكاية: "النهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، واي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبو الريش"، مستدركا :"أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك".

 

لميس الحديدي محمد رمضان الفنان محمد رمضان الإعلامية لميس الحديدي عمرو أديب برنامج الحكاية

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