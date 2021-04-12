بعد أزمة محمد رمضان .. عمرو أديب يتصدر تريند تويتر

تصدر الإعلامي عمرو أديب، تريند “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان عمرو أديب، قد قال من خلال برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، “انت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها تعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، متابعا : معنديش مشكلة اختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

وتابع مقدم برنامج الحكاية: "النهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، واي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبو الريش"، مستدركا :"أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك".