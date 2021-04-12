عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة محمد رمضان .. عمرو أديب يتصدر تريند تويتر

عمرو اديب
عمرو اديب

تصدر الإعلامي عمرو أديب، تريند “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أزمته مع الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان  عمرو أديب، قد قال من  خلال برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، “انت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها تعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، متابعا : معنديش مشكلة اختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

 

وتابع مقدم برنامج الحكاية: "النهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، واي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبو الريش"، مستدركا :"أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك".

ترشيحاتنا

برلمانى: تطوير مصانع الغزل والنسيج بالكامل خلال 3 سنوات

انخفاض ملحوظ بأعداد كورونا في الصين

وزير الخارجية الروسي (في حوار للأهرام): استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ قريبًا .. وقادة السعودية والإمارات ينظرون بإيجابية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

بعد أزمة محمد رمضان .. عمرو أديب يتصدر تريند تويتر

قبل رحيله بأيام.. آخر 3 أشياء طلبها الأمير فيليب من ابنه تشارلز

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد