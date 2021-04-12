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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاسكيز: ريال مدريد سيقاتل من أجل الفوز بالليجا ودوري الأبطال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قال لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني، أمس الأحد، إن فريقه سيقاتل من أجل الفوز بالدوري الإسباني (الليجا) ودوري أبطال أوروبا.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ذلك جاء في رسالة كتبها فاسكيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب إصابته أثناء مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإسباني.


وكشف ريال مدريد عن حجم الإصابة التي تعرض لها فاسكيز، حيث أصيب بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي في ركبته اليسرى.


وقال فاسكيز: "شكراً جزيلاً للجميع على الرسائل التي وصلتني، وهناك هدف واحد: القتال من أجل الليجا ودوري الأبطال".


وأضاف: "إذا علمني هذا النادي أي شيء، فهو أن أعمل دائمًا وأن أقاتل دائمًا. من الآن فصاعدًا، سأبذل قصارى جهدي للعودة في أقرب وقت ممكن ومساعدة الفريق في المرحلة النهائية من الدوري ودوري الأبطال."
 

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