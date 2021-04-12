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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصيحة لخفض فاتورة الكهرباء للنصف ..اعرفها

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

هل تقوم بدفع الكثير من الأموال بسبب فاتورة الكهرباء، يقدم لك صدى البلد نصيحة لتقليل فاتورة الكهرباء  للنصف وذلك عند اختيارك  لسخان المياه.


فالسخان الشمسى  يوفر شهريا نحو 300 كيلووات من استهلاك الكهرباء  وطبقا للاستهلاك فهذا يوفر نصف الفاتورة على الأقل.

 

فالسخان  الشمسى يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

 

كما أن السخان الشمسى يريح من مشاكل السخان الكهربائي كالحمل الذي ينفذه على الأسلاك الكهربائية وأضراره بها،  ومخاطر سخان الغاز، ويتراوح سعته من  100 لتر وحتي 500 لتر ، كما يتم استخدام تنكات لحفظ درجة المياه لمدة 48 ساعة مقارنة بالكهربائي الذي لا يحفظ المياه كثيرا.

 

أسعار السخان الشمسي يبدأ من 5000 إلى 40 ألف جنيه حسب السعة، ما بين 100 إلى 500 لتر، وطبقا للتكنولوجيا ، كما أن المستهلك يستعيد سعر السخان خلال عامين نتيجة الوفر فى الطاقة.

 

السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية أعلى في التكلفة في بداية شرائها وتركيبها، وتحتاج لصيانة دورية ليتم تنظيفها من الأتربة التي تصل لها وبعض المشاكل التي تحدث لها بسبب تعرضها للهواء الطلق، لكن يستم خفض استهلاك الكهرباء بنسبة النصف على الأقل.

السخان الشمسي يوفر المياه الساخنة ليلا ونهارا حتي عند انقطاع الكهرباء ، كما أن السخانات الشمسية أطول عمرا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

 

السخانات الشمسية تقوم بتقليل نسبة التلوث التى تسببها السخانات الأخرى، كالغاز والكهرباء، والتي تصل لنحو 50 ٪ ، وهو ما يعني انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكهرباء  وتقليلها أيضا في الماء الساخن.

 

مميزات السخان الشمسى:

1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.
 

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