هذه الفئة لها الاختيار| باحث: لا دلائل علمية عن تسبب لقاح أسترازينيكا في الجلطات

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح “أسترازينيكا” بجامعة أكسفورد، إن التصريحات العلمية التي تصدر من الجهات الطبية المسؤولة عن اللقاحات، تنصح باستخدام لقاح "أسترازينيكا " لجميع الفئات العمرية.

وأكد سالمان، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية الأولى ، أنه لا توجد حتى الآن أي دلائل علمية تثبت أن لقاح استرازينيكا يسبب أي نوع من الجلطات، ولكن في حالة وجود بديل آخر لما هم دون الثلاثين عاما ، يتيح لهم الاختيار.

وتابع: تسجيل 79 حالة جلطة من أكثر من مليون ونصف المليون شخص تناولوا لقاح "أسترازينيكا في العالم ، فيما يعني أن 1 من كل 2 مليون شخص من الممكن أن يصاب بجلطات كأثر جانبي للقاح، ولكن حتى الآن لم يثبت دليل علمي على أنه المسؤول عن تكوين جلطات.

ولفت إلى أن هناك دراسات تجرى للتأكد إذا ما كان اللقاح هو المسؤول عن تكوين الجلطات أو الأعراض الأخرى الشديدة .

وأكمل أن الأعراض الناجمة عن لقاحات كورونا تكون عبارة عن تورم في مكان الحقن، والشعور بالإرهاق وتتلاشى تلك الأعراض، خلال يومين ، وهو ليس شيئا سيئا بل يعني استجابة الجسم للقاح.