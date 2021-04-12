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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام ايمن بإطلالة شتوية

بإطلالة شتوية.. ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

ريهام ايمن
ريهام ايمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وظهرت ريهام أيمن في الصورة بإطلالة شتوية، حيث تركت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها وارتدت نظارة شمس ولم تتكلف بوضع مكياج واعتمدت على جمال ملامحها مما أثار إعجاب متابعيها.



وكانت الفنانة ريهام أيمن تعافت من كورونا منذ عدة أسابيع، وذلك بعد إعلان إصابتها بالفيروس عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. 


ونشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى". 


كان الفنان شريف رمزي أعلن تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.


وغرّد على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب.

ريهام ايمن شريف رمزي انستجرام إطلالة شتوية الفن

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