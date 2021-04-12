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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصحة توجه بإصدار "كارت طوارئ" لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر .. تفاصيل

صدى البلد


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم 230 ألف خدمة طبية (تشخيصية وعلاجية)، للمواطنين بمحافظة الأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ انطلاق المنظومة بالمحافظة في 16 فبراير الماضي وحتى اليوم.


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة (البياضية سابقًا)، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الأقصر في 16من فبراير الماضي.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، حيث تفقدت غرف العمليات واطمأنت على جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تفقدت حضانات الأطفال، كما تفقدت قسم الغسيل الكلوي، وحرصت على التحدث معهم والاستماع إلى آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهة بإصدار "كارت طوارئ" لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة لاستخدامه في حالة تنقلهم من محافظة لآخرى للحصول على جلسات الغسيل الكلوي الخاصة بهم تيسيرًا عليهم.

 

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة وجهت باعتماد مستشفى إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما وجهت بانضمام الأطقم الطبية بالمستشفى إلى البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية.


وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أشادت بمستوى التجيهزات بالمستشفى وفقًا لمعايير الجودة لهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرة إلى أنه أول وأكبر مستشفى  لخدمة أهالي جنوب الصعيد في تخصص النساء والولادة، حيث سيقدم المستشفى خدمات النساء والولادة، والأمومة والطفل، والأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل،  بطاقة استيعابية 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و10 أسرة طوارةء، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال، بالإضافة إلى 18 عيادة خارجية.


وذكر "مجاهد أن الوزيرة حرصت  خلال زيارتها للمستشفى على التحدث مع المرضى للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، ومن جانبهم توجه المرضى بالشكر للدكتورة هالة زايد، لحرصها على زيارتهم ميدانيًا والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، مشيدين بما لمسوه على أرض الواقع من تطوير بالمنظومة الصحية.


ووجهت الوزيرة الشكر للأطقم الطبية بمستشفى إيزيس التخصصي لما يبذلونه من جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرة إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3000 سيدة منتفعة بالمستشفى خلال شهر، بواقع إجراء 160 عملية جراحية.


ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إدارتها للمنظومة الصحية بمصر، وزياراتها الدورية للمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مما ساهم في تطوير المنظومة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي ضمن حزمة الخدمات المجتمعية التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، حرصاً على توفير حياة كريمة لهم.

محافظة الاقصر وزارة الصحة الطب العلاجي التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة هالة زايد

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