جنرال موتورز وفورد في انتظار خسائر فادحة.. لهذا السبب

جنرال موتورز وفورد تتوقعان خسائر فادحة

تمر صناعة السيارات عالميا ، بأزمة كبيرة تهدد الإنتاج بسبب النقص العالمي الحاد في أشباه الموصلات اللازمة لإنتاج السيارات وهي أزمة أثرت على الجميع من اليابان إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

رقائق أشباه الموصلات تعتبر إحدى القطع الأساسية بجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالسيارات ويشهد العالم نقصا هائلا في هذه الرقائق، ليتسبب ذلك في مشاكل للعديد من المصنعين وكبرى الشركات .



و أعلنت جنرال موتورز عن تمديد فترة توقف الإنتاج في مصانعهم الأمريكية والكندية والمكسيكية بعدة أسابيع لاستمرار الأزمة، مع العلم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ قراراً قريباً بشأن نقص أشباه الموصلات من الموردين الآسيويين.

وأعلنت مؤخرا شركة TSMC و التي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الرقائق ان هناك ضغطا هائلا عليها لتلبية الطلب الكبير في السوق، لترفع إنقاقها الرأسمالي بـ 60% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى هذا النقص إلى الطلب المفرط في السوق والذي نشأ بسبب وباء فيروس كورونا، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الإلكترونية بسبب العمل من المنزل.

وبالفعل اتخذت فورد قرارات مماثلة بوقف الإنتاج في مصنع Flat Rock في ولاية ميشيجان الأمريكية ووقف خطوط الإنتاج في عدة مصانع أخرى، وتتوقع فورد تراجع إيراداتها السنوية بـ 1 إلى 2.5 مليار دولار.

للوقت الحالي سيتأثر إنتاج موديلات شيفروليه بليزر وكمارو وماليبو وإيكوينوكس وجمس أكاديا وكاديلاك XT4 و XT5 وXT6 وCT4 و CT5 ضمن سيارات أخرى، وتقدر جنرال موتورز الخسائر النائجة عن الأزمة الحالية بحوالي 2 مليار دولار .