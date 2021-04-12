عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز وفورد تتوقعان خسائر فادحة

جنرال موتورز وفورد في انتظار خسائر فادحة.. لهذا السبب

سيارات فورد
سيارات فورد

 تمر صناعة السيارات عالميا ، بأزمة كبيرة تهدد الإنتاج بسبب النقص العالمي الحاد في أشباه الموصلات اللازمة لإنتاج السيارات وهي أزمة أثرت على الجميع من اليابان إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

رقائق أشباه الموصلات تعتبر إحدى القطع الأساسية بجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالسيارات ويشهد العالم نقصا هائلا في هذه الرقائق، ليتسبب ذلك في مشاكل للعديد من المصنعين وكبرى الشركات .
 

و أعلنت جنرال موتورز عن تمديد فترة توقف الإنتاج في مصانعهم الأمريكية والكندية والمكسيكية بعدة أسابيع لاستمرار الأزمة، مع العلم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ قراراً قريباً بشأن نقص أشباه الموصلات من الموردين الآسيويين.

وأعلنت مؤخرا  شركة TSMC و التي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الرقائق ان هناك ضغطا هائلا عليها لتلبية الطلب الكبير في السوق، لترفع إنقاقها الرأسمالي بـ 60% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى هذا النقص إلى الطلب المفرط في السوق والذي نشأ بسبب وباء فيروس كورونا، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الإلكترونية بسبب العمل من المنزل.

وبالفعل اتخذت فورد قرارات مماثلة بوقف الإنتاج في مصنع Flat Rock في ولاية ميشيجان الأمريكية ووقف خطوط الإنتاج في عدة مصانع أخرى، وتتوقع فورد تراجع إيراداتها السنوية بـ 1 إلى 2.5 مليار دولار.

للوقت الحالي سيتأثر إنتاج موديلات شيفروليه بليزر وكمارو وماليبو وإيكوينوكس وجمس أكاديا وكاديلاك XT4 و XT5 وXT6 وCT4 و CT5 ضمن سيارات أخرى، وتقدر جنرال موتورز الخسائر النائجة عن الأزمة الحالية بحوالي 2 مليار دولار  .

اخبار السيارات أسعار السيارات كورونا اشباه الموصلات انتاج السيارات

موضوعات متعلقة

استدعاء آلاف سيارات دودج وجيب بسبب عيب خطير

أرخص ٥ سيارات في مصر بعد تحديثات الأسعار.. صور

ترشيحاتنا

لن تنسى له جماهير الزمالك هذا الموقف| إمام عاشور موهبة مهددة بـ الشطب

النواب يوافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

هل يفعلها الكاف؟ حكاية 90 دقيقة أثارت غضب الزملكاوية وقتلت الحلم الإفريقي

صيام يوم الشك .. الإفتاء تكشف الحكم وتوضح آراء الفقهاء

أسامة ربيع يتوقع انتهاء أزمة السفينة الجانحة ايفر جيفين الأسبوع الجاري

بلا موائد رمضان والتراويح بشروط | محافظ كفرالشيخ يعلن عن استعدادات الشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

جوزي بتاع ستات.. ممرضة تتخلص من زوجها خنقا بالألعاب الجنسية

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان

السودان: مقترح إثيوبيا مريب.. ولن نتخلى عن أراضينا مقابل ضغوط أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد