قناة السويس تحتفل باستلام الكراكة مهاب مميش الاكبر بالشرق الاوسط

نظمت هيئة قناة السويس احتفال لوصول الكراكة مهاب مميش احدث الكراكات التي انضمت الى أسطول هيئة قناة السويس بمواصفات عالمية .



حيث يصل طول الكراكة مهاب مميش الى 147.4 متر وعرض 23 متر وارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5 متر وقدرة كليه تصل إلى 29190 كيلومتر وتصل قدرة الحفار إلى 4800 كيلومتر ومعدل إنتاجية 3600 متر مكعب في الساعه ويصل أقل عمق تكريك 8.0 متر وأقصى عمق 35.0 متر .



بدأت مراسم الاحتفالية داخل ورش الكراكات التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية بحضور الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس واللواء سامح الرجباوي مساعد الوزير لمنطقة محور قناة السويس واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.



وخلال الاحتفالية قال المهندس مصطفى القناوي مدير إدارة الكراكات نشهد اليوم انضمام احدث كراكات الشرق الأوسط إلى أسطول هيئة قناة السويس والتي تعد إضافة حقيقية للاحتفاظ على الريادة المصرية في إدارة اهم شريان حيوي عالميا حيث تم بناء الكراكة اغسطس 2018 واستغرق بناءها 33 شهر بمواصفات عالمية وسيتم بدء مراحل اختبار الكراكة في مايو القادم من خلال عدة معايير في عدة مناطق مختلفة بالمجرى الملاحي وسينتهي الاختبار في يونيو القادم

كما سيتم استيراد محاكي لتدريب المرشدين على التعامل معاها كما سيتم توريد اوناش وتجهيز خطوط طرد ارضيه وإعداد اطقم المهندسين والفنيين للعمل على الكراكة مضيفا أن دور إدارة الكراكات لم يقتصر على العمل بالمجرى الملاحي لقناة السويس بل شارك في مشروع قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ المصرية بالإضافة إلى أعمال تطهير نهر النيل وكذلك دورها البارز في تعويم سفينة الحاويات البنمية التي أشاد بها العالم .



ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية : سعادتي اليوم بالغة بوصول الكراكة مهاب مميش خاصة أن اسطول كراكات الهيئه بدأت فى التقادم ولا نستطيع الاستمرار بها رغم إثبات جدارتها في عدة مشاريع في الموانئ ومن خلال إدارة الكراكات تم وضع مواصفات خاصة لبناء الكراكة التي ستعد اضافة حقيقية لهيئة قناة السويس .



واشار إلى الانجاز الذي حققه رجال الهيئه في اكبر عمليه انقاذ على مر التاريخ في تعويم سفينة الحاويات البنمية مؤكدا أن ماحدث اختبارا على قدرات رجال هيئة قناة السويس الذين استطاعوا عبور الأزمة وإعادة تشغيل المجرى الملاحي للقناة .



وفي كلمته أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المجرى الملاحي لقناة السويس شاهدا على مر التاريخ بانتصارات الشعب المصري العظيم ، واليوم نحتفل بوصول الكراكة مهاب مميش احدث الكراكات في الشرق الأوسط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث أسطول الهيئه حيث تم التعاقد على كراكتين هما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي التي ستصل أغسطس القادم مضيفا أن الكراكة مميش تم بناؤها على أحدث المواصفات العالمية .

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس تنبهت منذ وقت مبكر على ضرورة تطوير الخدمات البحرية والتي تتركز على عدة محاور أهمها تطوير المجرى الملاحي والأشكال البحري لسقوط كافة الادعاءات حول وجود قنوات بديلة تنافس قناة السويس ويدل انتظار 422 سفينة لايام داخل المجرى الملاحي منتظرة العبور لعدم وجود بديل أمن غير قناة السويس واستطاع مرشدي الهيئه عبور جميع السفن خلال 4 ايام فقط من إعادة الملاحة ستظل قناة السويس الكتاب الذي سطر فيه المصريين كفاحهم على مر التاريخ منذ حفرها مرورا بجميع الحروب التي خاضتها مصر وصولا إلى حفر قناة السويس اليوم في ظل ظروف عصيبه شهدتها مصر بسبب عدم الاستقرار استطاع رجال الهيئه برئاسة الفريق مهاب مميش على تنفيذ المشروع خلال عام واحد فقط .



وخلال الاحتفالية قدم الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئه الى الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الهيئة تكريما على الدور البارز الذي قدمه في الحفاظ على أهم مرفق ملاحي .