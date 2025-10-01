التدريب العملي صقر 156 . محافظ العربية: تجارب افتراضية لرفع جاهزية الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، يرافقه اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، الاستعدادات النهائية لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر 2025، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حيث تابع المحافظ عدداً من التجارب العملية الافتراضية لسيناريوهات أزمات وكيفية مواجهتها واحتوائها بشكل فوري، جاء ذلك بحضور العقيد أركان حرب مصطفى وجيه النجار نائب المستشار العسكري.

وتابع المحافظ من خلال البث الحي لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الإجراءات الفورية التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية للتعامل مع المواقف الطارئة، والآليات المستخدمة لتقليل آثار الأزمات، ومدى جاهزية الجهات المشاركة في حماية الأهداف الحيوية وتقدير المواقف العاجلة وإصدار البيانات الرسمية في توقيتاتها، من خلال المتحدث الإعلامي للمحافظة، بما يعكس مستوى عالياً من الاحترافية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية نجحت خلال الفترة الماضية في مواجهة اختبارات حقيقية أثبتت فيها الأجهزة التنفيذية جاهزيتها وقدرتها على التعامل السريع مع المواقف الطارئة، موضحاً أن التدريب العملي “صقر 156” يمثل امتداداً لهذه النجاحات، ومحاكاة متكاملة لخطط مواجهة الأزمات، وفرصة لتوحيد الجهود والتأكد من جاهزية جميع العناصر المشاركة على أرض الواقع بما يحافظ على سلامة المواطنين واستمرار الخدمات الحيوية.

وأشار المحافظ إلى أن ما شاهده من تجارب ميدانية افتراضية اليوم يعكس مستوى الجدية والجاهزية التي وصلت إليها المحافظة، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، ومؤكداً أن النجاح في مواجهة الأزمات لا يتحقق وقت وقوعها وإنما يُبنى على التخطيط المسبق والتدريب المستمر. كما وجه الشكر للمستشار العسكري على جهوده في الإعداد والتجهيز المبكر للمشروع والذي استمر أكثر من ثلاثة أشهر لضمان ظهوره بالشكل المشرف.

وشدد الجندي على أن التدريب العملي “صقر 156” يعد من أهم الأدوات التي ترفع كفاءة أجهزة الدولة التنفيذية في إدارة الأزمات والكوارث، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع القوات المسلحة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات من صحة وإسعاف وتضامن اجتماعي وأوقاف وشباب ورياضة، فضلاً عن شركات المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والغاز، وذلك لضمان أعلى درجات الاستعداد والجاهزية.

من جانبه أوضح العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، أن هذه التجارب تأتي في إطار الإعداد الجاد لتنفيذ التدريب العملي “صقر 156”، مؤكداً أن الهدف منها هو الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية، وأن ما تحقق من جاهزية يعكس إصرار الجميع على تقديم صورة مشرفة للدولة المصرية.