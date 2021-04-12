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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام رمضان

اجتماع محافظ الاسكندرية
اجتماع محافظ الاسكندرية

أكد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.

 

كان ذلك أثناء ترأس اللواء محمد الشريف جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة. 

 

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وحضر الجلسة كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
 

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة لاستقبال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلي رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية  والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ البيع والتأكد من تنفيذها قرارات مجلس الوزراء.

 

وخلال الجلسة؛ استعرض المجلس التنفيذي عددًا من الملفات الهامة، والتي تمثلت في تنفيذ مشروع الهوية البصرية في الإسكندرية، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، واعتماد عدد من المقترحات التخطيطية، واعتماد العمل بالقواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية والمالية بإدارات الجبانات بنطاق المحافظة وغيرها من الملفات الأخرى.

 

محافظة الاسكندرية اجتماع المجلس التنفيذى شهر رمضان استعدادات

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