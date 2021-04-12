عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ابيض.. رايا ابى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الاعلامية رايا ابى راشد؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

وظهرت رايا ابى راشد؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاوف وايت السادة وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة. 

وعلقت على الصورة قائلة:" كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. يذكر أن رايا أبى راشد  من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضي بمشاهدة واسعة

Screenshot_20210412-213842_Instagram
Screenshot_20210412-213842_Instagram
Screenshot_20210412-213838_Instagram
Screenshot_20210412-213838_Instagram
إطلالات ريا ابي راشد رايا ابي راشد رايا

موضوعات متعلقة

بفستان مميز .. شاهد إطلالة ابنة بدرية طلبة في حفل زفافها

ترشيحاتنا

هل يمكن لـ مريض فيروس كورونا الصيام.. متخصص يكشف مفاجأة

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

سب رموز الأهلي.. رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس التحقيق مع إمام عاشور

نصائح مهمة.. مفتي الجمهورية يبث كلمة مصورة للمسلين حول العالم

تعرف على الفنانين السعوديين ضحايا برنامج "رامز عقله طار" l خاص

ذهبت للسعودية بدعوة رسمية.. طارق يحيي يكشف تفاصيل مقلب رامز جلال فى رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة قاسية.. عمرو الدردير: الزمالك يتبرأ من سب إمام عاشور لرموز الأهلي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

البنك المركزي: 8.9 مليار جنيه حجم قروض القطاع العائلي فى ديسمبر الماضي

الأردن.. تطور جديد في قضية الأمير حمزة

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

زيادة إيجار المحلات والشقق التجارية بقانون الإيجار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد