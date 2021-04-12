فستان ابيض.. رايا ابى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الاعلامية رايا ابى راشد؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت رايا ابى راشد؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاوف وايت السادة وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

وعلقت على الصورة قائلة:" كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. يذكر أن رايا أبى راشد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضي بمشاهدة واسعة

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