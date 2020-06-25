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فن

شاهد أحدث ظهور للإعلامية رايا أبي راشد

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:13 م
رايا ابي راشد
رايا ابي راشد
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية رايا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " برفقة أبنائها. 


وعلقت رايا  على الصورة قائلة :  في مزاج لبعض الضفائر البرية، عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع.


يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضي بمشاهدة واسعة.


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ورايا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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