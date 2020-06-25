شاهد أحدث ظهور للإعلامية رايا أبي راشد

نشرت الإعلامية رايا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " برفقة أبنائها.









وعلقت رايا على الصورة قائلة : في مزاج لبعض الضفائر البرية، عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع.









يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضي بمشاهدة واسعة.









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