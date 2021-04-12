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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تحدد شرط أداء العمرة خلال شهر رمضان

الكويت تحدد شرط أداء
الكويت تحدد شرط أداء العمرة خلال شهر رمضان

دعت وزارة الأوقاف الكويتية الراغبين في أداء العمرة من الكويت خلال شهر رمضان المبارك ابتداء من يوم الثلاثاء، إلى اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم من فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية.

وسبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن التصاريح ستمنح لكل شخص "محصن" حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة.

وأوضحت أن السلطات السعودية  ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا".

وبشأن إجراءات الحج هذا العام واستعداد حملات الحج الكويتية، أكدت مصادر أن وزارة الأوقاف بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام وخاصة أعداد الحجاج من خارج المملكة.

وفي وقت سابق،  قال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط إنه من المتوقع توحيد تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" في منتصف شهر رمضان، لتصبح المنصتين السعوديتين تطبيقا واحدا يحمل اسم "توكلنا".

وأكد المسؤول السعودي أهمية الربط بين المنصتين، خاصة وأن تطبيق "توكلنا" هو المعني بإظهار حالة التحصين بالنسبة للراغبين في الصلاة أو أداء العمرة.

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