الكويت توجه نداء لمواطنيها الراغبين في أداء عمرة رمضان

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية، عن الإجراءات التي يجب اتبعها فيما يخص الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث دعتهم إلى اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أعلنت كمح تصاريح العمرة لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة.

وأضافت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج، أضافت المصادر لصحيفة الأنباء الكويتية أن "الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام وخاصة أعداد الحجاج من خارج المملكة".