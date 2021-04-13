حكم عدم صيام أيام من رمضان الماضي حتى الآن.. الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "عليا يوم قضاء من رمضان الماضي، ولم أتمكن من صيامه حتى الآن ، فماذا أفعل.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لو لم يتمكن المسلم من صيام ما فاته من رمضان الماضي، ودخل عليه رمضان الحالي، فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم وصيامه بعد انتهاء شهر رمضان الحالي.

عدم صيام قضاء رمضان بسبب الحيض

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، تقول صاحبته ( حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من أيام شهر رمضان بسبب الحيض وجاء عليها رمضان الذى يليه ؟).

وأجاب المجمع عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً : أن من أفطرت في رمضان بسبب الحيض فعليها القضاء عدة الأيام التي أفطرتها، لأن الحائض يحرم عليها الصوم ولا يصح منها ، فقد روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فمن كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وأشار المجمع الى أن من لم تقض الأيام التي أفطرتها حتى دخل عليها رمضان آخر، فليس عليها إلا القضاء متى كانت مستطيعة على الراجح، فإذا عجزت عن القضاء لمرض مزمن لا يرجى برؤه كان الواجب عليها أن تفدي عن كل يوم أفطرته طعام مسكين مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.