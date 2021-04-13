خريطة مسلسلات وبرامج mbc مصر بالمواعيد

القائمة الكاملة

تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين. وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، والتي بدأ عرض جانب منها ليلة رمضان.

وتنطلق الخريطة الكاملة ومواعيد المُسلسلات والبرامج عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، لتوفر أفضل محتوي برامجي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

"رامز عقله طار" - رامز جلال... ويُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBC مصر" 6:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل.

يواصل النجم رامز جلال بقدم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه حاصداً المزيد من النجاحات، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عفله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه!

"ملوك الجدعنة" – مُصطفي شعبان – عمرو سعد... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:30 بعد منتصف الليل، و1:00 ظهراً.

في تجربة جديدة ومُختلفة تجمع شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، النجمان مُصطفي شعبان، وعمرو سعد في أول إطلالة لهما معاً من خلال الدراما المميزة "ملوك الجدعنة"، الذي تدور أحداثه حول قصة صعود شابان من قاع المُجتمع يتعرضان للكثير من الصعوبات والمشاكل في إطار غير تقليدي، مُسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، وآخرين... ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.

"لحم غزال" – غادة عبد الرازق... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 8:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 1:30 بعد منتصف الليل، و2:00 ظهراً.

عام بعد عام تتأكد نجاحات النجمة غادة عبد الرازق، التي تُطل عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، من خلال مسلسل "لحم غزال"، التي تدور أحداثه في أجواء شعبية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتلعب غادة عبد الرازق دور"غزال" في إطار غير تقليدي، مُسلسل "لحم غزال" يُشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

"خمس نجوم" - غادة، نور، كريم، قمر، الشرنوبي... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 3:00 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2" 6:00 مساءً.

خمسة من النجوم يجتمعون لأول مرة معاً هم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. ينضم إلى النجوم الخمس عدد آخر من النجوم في كل حلقة.

"قصر النيل" - دينا الشربيني... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 9:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 4:30 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2" 1:00 بعد منتصف الليل.

بعد أن واصلت ترسيخ نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة دينا الشربيني في ثالث بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال مُسلسل "قصر النيل"، بعد أن حقق مُسلسلها في رمضان الماضي "لعبة النسيان" نجاحا لافتاً، تُشارك دينا الشربيني هذا العام بمُسلسل "قصر النيل"، حيث تدور وقائع الدراما المشوقة في أجواء مصر في خمسينيات القرن الماضي، حيث تتشابك الأحداث بين العلاقات العائلية والمتغيرات السياسية الساخنة في هذه الفترة.. ويُشارك في بطولة " قصر النيل " مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، محمود البزاوي، أحمد مجدي، وآخرين.. والمُسلسل تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج خالد مرعي.

"خلي بالك من زيزي" – أمينة خليل – محمد ممدوح ... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 10:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 5:30 عصراً، ويُعاد على "MBC مصر2" 1:00 بعد منتصف الليل.

بعد نجاح لافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة السينما والدراما، تظهر النجمة الشابة أمينة خليل في إطلالة ثانية عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "خلي بالك من زيزي"، الذي تدور أحداثه في صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي يجمع الكثير من الكواليس الشيقة. والمُسلسل بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.. وآخرين.. وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

"فنانيس" – كرتون "أنيميشن"... يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 6:15 مساءً.

برنامج أنيمشن يومي يجمع شخصيات فنانيس الشهيرة التي ارتبط بها مُشاهدو قنوات MBC على مدار السنوات الماضية، حيث يُقدمون خلال الحلقات عدد من المُغامرات الكوميدية المُرتبطة بالشهر الفضيل.

" 2020 " – نادين نجيم – قُصي خولي ... يُعرض يومياً على "MBC مصر2" 8:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2" 2:00 ظهراً، ويُعاد على "MBC مصر2" 3:00 بعد منتصف الليل.

بعد نجاح كبير في مُسلسل "خمسة ونص" يجتمع مُجدداً النجمان نادين نسيب نجيم وقصي خولي في الدراما الاجتماعية "٢٠٢٠"، حيث تتأرجح الأحداث بين الثأر والعدالة والحب، فـنادين هي ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة! هذا ما تكشف عنه الستار خفايا، ويُشارك في مسلسل "٢٠٢٠"، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين، كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف شرف، وهو من تأليف الكاتبين بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر،

"ممنوع التجول" – ناصر القصبي... يُعرض يومياً على "MBC مصر2"، 12:00 مساءً.

في أجواء يغلب عليها الكوميديا السوداء والضحكات القلبية النابعة من صميم المعاناة، يعود النجم ناصر القصبي في "ممنوع التجوّل"، ليسّلط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا على العالم من تباعدٍ اجتماعي وإقفال للمطارات والتعليم عن بعد وغير ذلك، ويُشارك في "ممنوع التجوّل"، ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، راشد الشمراني، فايز المالكي، إلهام علي، أسيل عمران، عبد المجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، هبة الحسين، فاطمة الحوسني، ماجد مطرب فواز وآخرين.

"من القلب للقلب" مع إيمان رياض... يُعرض يومياً على "MBC مصر2"، 3:00 عصراً.

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين بهدف تطوير المظاهر السلوكية والارتقاء بالمُعاملات اليومية. ويستضيف البرنامج يومياً على مدار الشهر الكريم د. أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما ستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي لعرض نماذج من قصص تبرز تفاعلهم مع الأحداث اليومية بصورة إيجابية.

"ملح وسكر" - أشهى المأكولات في مطبخ الشيف ميريت.. يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 3:30 عصراً.

أشهى وأطيب الأطعمة وأقلّها ضرراً في الوقت نفسه، تُقدمها يومياً "الشيف ميريت أسامة" من خلال برنامج "ملح وسكر" في مطبخها الشهير على مدار الشهر الكريم. و ُقدم الشيف ميريت وصفات خاصة لتحضير الأطعمة المتنوعة ضمن وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية.

" صباحك مصري " - هشام عاصي.. يُعرض يومياً على "MBC مصر2"، 12:00 ظهراً.

يواصل برنامج "صباحك مصري" مع هشام عاصي يومياً تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية إلى جانب مجموعة واسعة من النصائح الصحية وسواها.. كل ذلك ضمن فقرات متنوعة تناسب اهتمام المُشاهدين خلال شهر الصوَم.

" مُهيب ورزان في رمضان " .. يُعرض يومياً على "MBC مصر"، 11:30 ظهراً.

في إطلالة مُختلفة ومميزة، يُقدم مُهيب عبد الهادي ورزان مغربي برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.