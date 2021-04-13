مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة1.. مشاهد أكشن وسخرية بين الأبطال

صداقة منذ الطفولة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة، بمشهد جمع طفلين يتاجران في بيع طيور الحمام، ويتعرضان لمضايقات من آخرين واشتباك مع من يضايقاهما، ثم مشهد آخر ظهر فيه عمرو سعد ومصطفى شعبان بعدما كبرا سويا.

جمعت عمرو سعد ومصطفى شعبان في ملوك الجدعنة صداقة وتجارة وشراكة منذ الطفولة، واشتركا سويا في حوار ساخر خفيف الظل حول أموال تجارتهما.

في مشهد نسائي ظهرت كل من ياسمين رئيس محبوبة الحارة، التي تربطها علاقة عاطفية بعمرو سعد، ورانيا يوسف مع دلال عبد العزيز، ثم يظهر الصديقان سفينة وسرية مع الفنانة القديرة التي تطلب منهما الزواج وإصرارهما على الرفض.

يحتفل أبطال المسلسل في الحلقة بأول أيام العيد، ويظهر الفنان يوسف شعبان لأول مرة منذ فترة طويلة في عمل درامي، بدور عم حكم الذي يساعده سفينة وسرية ماديا بعد تدهور تجارته وغياب أولاده.

يشعل عمرو عبد الجليل النيران في شخص حاول الحصول منه على معلومات حول بضاعته المفقودة، ويساعده الفنان أحمد صفوت، فيما شهدت الحلقة الأولى من ملوك الجدعنة ظهور سريع للفنان حسن الرداد.

تلعب رانيا يوسف دور شقيقة سفينة "مصطفى شعبان"، الذي على خلاف دائم مع زوجها، واعتدى عليها بالضرب لإهانته زوجته واستغلالها وصرف أموالها.

تورط سفينة وسرية في أزمة مع صديقهما الثالث على العجمي الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويدخلان قسم الشرطة بسبب تصرفات البلطجة التي يقومان بها.

مواعيد عرض ملوك الجدعنة

مواعيد عرض ملوك الجدعنة

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة علي قناه mbc، ومنصه شاهد VIP قبل عرضه على القناة بدون فواصل إعلانية، ويعرض بعد الإفطار في تماما الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.

وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول مصطفى شعبان وعمرو سعد، شابان يعملان فى التجارة تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من أخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.

يُذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة سيُعرض حصريًا على شاشة ام بي سي مصر؛ وهو آخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي أصر على إتمام مشاهده وسفره إلى القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته خلال أيام قصيرة.