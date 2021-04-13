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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الأولى .. الجمهور يشيد بـ مسلسل " لعبة نيوتن "

صدى البلد

أشاد جمهور السوشيال ميديا بـ مسلسل “ لعبة نيوتن ” بعد عرض الحلقة الأولى ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر هاشتاج لعبة نيوتن وتصدر قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالآتي : 

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، خصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.
مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج تامر محسن.

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