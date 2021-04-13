بعد عرض الحلقة الأولى .. الجمهور يشيد بـ مسلسل " لعبة نيوتن "

أشاد جمهور السوشيال ميديا بـ مسلسل “ لعبة نيوتن ” بعد عرض الحلقة الأولى ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر هاشتاج لعبة نيوتن وتصدر قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالآتي :

الحلقة الأولى من مسلسل #لعبة_نيوتن فوق العظمة❤❤ — ردئ (@qualityrade2a) April 13, 2021

اول حلقة خدت تركيزى من اول لقطة لحد ماخلص و الاحداث كانت سريعة وكل مشهد كان ليه لزمة حبيته جدا وياريت يكمل على كده لآخر الشهر#لعبة_نيوتن — Menna (@Mennatallah_t) April 12, 2021

#لعبة_نيوتن يعني اسم المسلسل وفريق عمله وحتى البرومو بتاعه وموسيقته المناسبة جدا ..لحد دلوقت جميل ومتكامل ..

وبيحسس ع وتر مؤلم بس الكل هيتجاهله .. هو احنا كلنا عايزين نهج ليه؟؟ — Jo "The overthinker" (@pensive_jo) April 13, 2021

حب كبير لمنى واحشتنا مسلسلاتها ف رمضان 🥰🥰🥰#لعبة_نيوتن — Dalia Yehia (@Daliaaa_22) April 12, 2021

اول حلقة و مش مملة ابدا و حسيت فعلا انى عندى بانيك اتاك مع #منى_ذكى عظييييييمة بجد ♥️#لعبه_نيوتن — Nud 🦋⁦🇪🇬 (@Nudiisalah5) April 13, 2021

فظيع مني ذكي تمثيلها عظيم #لعبه_نيوتن — بنت _الاهلي 🦅⚽️♥️ (@Karima68736018) April 13, 2021

منـــــى زكـــــــي ⁦❤️⁩⁦❤️⁩

تمثيل عظمة وتصوير عظمة وموسيقى عظمة وإخراج عظمة 👏👏👏



مسلسل شكله هيبقى الأفضل بين كل مسلسلات رمضان 2021 ⁦❤️⁩#لعبة_نيوتن pic.twitter.com/DjmydMhD1j — أماني (@Amanyology) April 12, 2021

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، خصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج تامر محسن.