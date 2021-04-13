الولايات المتحدة تحرز تقدم كبير ضد كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدم كبير في تلقيح الشعب الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب حساب فريق الاستجابة لجائحة كورونا بالبيت الأبيض على تويتر: "في الأيام السبعة الماضية، أبلغنا عن تقديم يقرب من 22 مليون جرعة- أكثر من 8٪ من السكان البالغين في أسبوع واحد".

وأضاف: "هذه الوتيرة غير مسبوقة، لكننا مستمرون في زيادة المعروض من اللقاحات، وعدد أماكن التطعيم، وعدد القائمين بالتحصين".

ومن ناحية أخرى، أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية من جنيف أمس الإثنين، تحذيره من ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في أماكن عدة من العالم.



قال جيبريسوس، إن العالم يشهد زيادة في الحالات منذ سبعة أسابيع متتالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid-19 وأربعة أسابيع من الوفيات المتزايدة على مستوى العالم، وفقًا لما نقلته ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ذكر تيدروس: "في يناير وفبراير ، شهد العالم ستة أسابيع متتالية من تراجع الحالات".



وأكمل: "أما الآن فقد مر علينا سبعة أسابيع متتالية من الحالات المتزايدة وأربعة أسابيع من الوفيات المتزايدة، بينما كان الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد حتى الآن".

وقال إن العديد من الدول في آسيا والشرق الأوسط شهدت زيادة كبيرة في الحالات.