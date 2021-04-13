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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تكرم الفريق المشارك في تطوير مسار المومياوات الملكية.. صور

صدى البلد

كرمت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جميع أفراد فريق عمل تطويرخط سير موكب المومياوات الملكيّة كاملا، وذلك عرفانا بما قدموه من عمل وطنى ومشرف شارك فى إظهار هذا الموكب المهيب بشكل أبهر العالم .

وأكدت عبد المنعم أنهم قدموا عملا رائعا وبذلوا أقصى الجهود فى سبيل أداء الواجب الوظيفى والوطنى لخروج موكب أجدادنا ملوك وملكات مصر هذا الحدث العالمى الذى تم على أرضنا الغالية منذ ايام والذى ابهر العالم بأثره.

وأعربت نائب المحافظ خلال اللقاء الذى أقامته بمقر المنطقة الجنوبية بحضور رؤساء الأحياء الثلاث الواقعة بنطاق خط السير وجميع التنفيذيين بالمنطقة والأحياء المشار اليها، عن فخرها وسعادتها بما تم من أعمال بسواعد جنود المنطقة الجنوبية والذى أصبح وسام فخر وعزة لكل من ساهم فى هذا الحدث العالمى النادر تكراره.

وأكدت على أن روح التكاتف والحماس ساعدت بشكل كبير فى نجاح وظهور العمل بهذا الشكل المشرف موجهة الشكر والتحية لكل من ساهم او شارك ولو بعمل بسيط فى رفع كفاءة وتطوير هذا المشروع القومى والهام.

وقدمت شهادات تقدير لجميع الحضور بداية من  رؤساء الأحياء الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب و اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة و اللواء طارق اليمنى رئيس حى الخليفة.

كما قدما نائب المحافظ شهادات التقدير لجميع التنفيذيين بالمنطقة الجنوبية والأحياء المعنية، كما شاركت الحضور  التقاط صور تذكارية ليكتمل مشهد الاسرة الواحدة.

وفى نهاية اللقاء أشارت إلى أن منظومة العمل التى ينتمون اليها جميعا تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتقديم الواجب الوظيفى والوطنى وأن الجميع يعملون  كالجنود المجهولين الذين يستحقون كل إحترام وتقدير .

 

نائب محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم مسار المومياوات الملكية

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