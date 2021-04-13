عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اللقاحات .. وزير الصحة الإسرائيلي يهاجم بيني جانتس

وزير الصحة الإسرائيلي
وزير الصحة الإسرائيلي يهاجم وزير الجيش

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الثلاثاء، إن وزير الجيش بيني جانتس "يرتكب جريمة بحق صحة الإسرائيليين ويهدد قدرة إسرائيل على تلقي اللقاحات الضرورية لاستمرار عمل الاقتصاد".

جاء ذلك ردًا على رفض وزارة الجيش الموافقة على ميزانية لشراء كمية إضافية من اللقاحات، بسبب عدم تعيين وزير دائم للقضاء.

وأضاف إدلشتاين : "لم يكن لدى جانتس نية للسماح بشراء اللقاحات وكل ما تبقى مجرد أعذار والعواقب الصحية والاقتصادية الخطيرة لعدم شراء اللقاحات ستكون على يديه".

إسرائيل وزير الصحة وزير الجيش

ترشيحاتنا

مدافع وجناح أجنبي.. وكيل لاعبين يكشف عن صفقات جديدة للزمالك

دعاء أول يوم رمضان 2021.. مكتوب ومستجاب

هل زينة المرأة لزوجها في نهار رمضان تؤثر على الصيام

الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان سعة ٢٠ ألف م٣ بمدينة أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان: رمضان شهر العمل والإنتاج وإنجاز المشروعات

أحداث مهمة تشهدها مدارس مصر خلال شهر رمضان | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مرحلة حرجة .. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

ارتفاع جنوني لـ الدولار مقابل العملات المنافسة | تفاصيل

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ غير مقصود يحول إمرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ