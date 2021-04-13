بسبب اللقاحات .. وزير الصحة الإسرائيلي يهاجم بيني جانتس

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الثلاثاء، إن وزير الجيش بيني جانتس "يرتكب جريمة بحق صحة الإسرائيليين ويهدد قدرة إسرائيل على تلقي اللقاحات الضرورية لاستمرار عمل الاقتصاد".



جاء ذلك ردًا على رفض وزارة الجيش الموافقة على ميزانية لشراء كمية إضافية من اللقاحات، بسبب عدم تعيين وزير دائم للقضاء.



وأضاف إدلشتاين : "لم يكن لدى جانتس نية للسماح بشراء اللقاحات وكل ما تبقى مجرد أعذار والعواقب الصحية والاقتصادية الخطيرة لعدم شراء اللقاحات ستكون على يديه".