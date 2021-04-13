بفانونس مضان .. شاهد ميريهان حسين بإطلالة رمضانية في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مريهان حسين، صورة لها من أحدث إطلالتها الرمضانية ، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حسين مرتدية شميز ابيض بسيط وهي ممسكة بالفانوس الرمضاني ،كما تركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين هو مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم "عمر وسلمى 2 " ، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).