الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة السماح بخدمات التأمين الصحى لغير المشتركين

تهدف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين دون تفرقة أو تمييز ، فضلاً عن تأمين علاج للأسر من رعاية و أدوية، وخدمات طبية.

كما تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمواطنين، مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، علاوة على ضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتحقيق الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

وتتحمل الدولة من خلال هذه المنظومة تكاليف الخدمات الوقائية، وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع، وتتكفل الدولة بغير القادرين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

و نظير ذلك نجد أعداد غفيرة من المواطنين يدلون ببيانات غير صحيحة عن حالتهم الإجتماعية، بهدف الحصول على المزايا المقدمة من هذه المنظومة، والتى تم إقرارها خصيصا لغير القادرين، الأمر الذي يجعلهم يحصلون على هذه الخدمات دون وجه حق، غير مبالين بالأسر المصرية غير القادرة من المستحقين.

و يستعرض " صدى البلد" العقوبات المنصوص عليها بشأن تسهيل الحصول على الخدمات المذكورة أعلاه ، والتى جاءت وفقا للآتى:

نص قانون التأمين الصحي الشامل، والصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في المادة رقم ( 64 ) منه على أن:" كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على الخدمات بغير وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات التسجيل بالتأمين الصحي الشامل

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل:

تبدأ إجراءات التسجيل في المنظومة، بذهاب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، على أن يحمل المستندات الآتية:

بطاقة الرقم القومي للأب أو رب الأسرة.

بطاقات الرقم القومي للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة

للأطفال شهادات ميلاد فقط.