في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

منذ بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا

أعلن مستشفى قفط التعليمي قنا، اليوم الثلاثاء، عن خروج ٦ حالات جديدة من مصابي بفيروس كورونا، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، سجلنا اليوم الثلاثاء، تعافي و خروج ٦ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفي إلي ٢٥٠ حالة تعافي منذ بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا.

و أضاف كمال، بأن حالات التعافى فى تزايد مستمر، خاصة فى ظل تعامل طبى يتطور بشكل مستمر، و يتعامل مع المرضي وفقاً لبرتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة، إضافة إلي الدعم النفسى الذى تقدمه الأطقم الطبية للمرضى خلال فترة العلاج، ما يساهم كثيراً في ارتفاع حالات التعافى.



و قالت الدكتورة إسراء جمال ، المشرف الطبي، إن الحالات التي تماثلت للشفاء، تعد من كبار السن، حيث تنوعت أعمارهم ما بين ٤٩ إلى ٨٧ عاماً، فيما تباينت حالاتهم الصحية ما بين متوسطة و أمراض مزمنة.

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وناشد الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي، المرضي و المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، و مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

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