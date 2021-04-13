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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منذ بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا

في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

مستشفى قفط التعليمى
مستشفى قفط التعليمى

أعلن مستشفى قفط التعليمي قنا، اليوم الثلاثاء، عن خروج ٦ حالات جديدة من مصابي بفيروس كورونا، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، سجلنا اليوم الثلاثاء، تعافي و خروج ٦ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفي إلي ٢٥٠ حالة تعافي منذ بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا.

و أضاف كمال، بأن حالات التعافى فى تزايد مستمر، خاصة فى ظل تعامل طبى يتطور بشكل مستمر، و يتعامل مع المرضي وفقاً لبرتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة، إضافة إلي الدعم النفسى الذى تقدمه الأطقم الطبية للمرضى خلال فترة العلاج، ما يساهم كثيراً في ارتفاع حالات التعافى.


و قالت الدكتورة إسراء جمال ، المشرف الطبي، إن الحالات التي تماثلت للشفاء، تعد من كبار السن، حيث تنوعت أعمارهم ما بين ٤٩ إلى ٨٧ عاماً، فيما تباينت حالاتهم الصحية ما بين متوسطة و أمراض مزمنة.

وناشد الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي، المرضي و المواطنين بضرورة  الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، و مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

 

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قنا مستشفى قفط التعليمى كورونا ٢٥٠ حالة ارتفاع حالات التعافى الإجراءات الاحترازية

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