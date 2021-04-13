تعرف على أول ضحية لـ برنامج "رامز عقله طار"

وقع الفنان أحمد سعد ضحية لمقلب الفنان رامز جلال حيث سيكون الضحية الأولى ببرنامجه السنوي “رامز عقله طار” الذى يُعرض على قناة “mbc مصر”.

وكان الفنان رامز جلال، تصدر ترند “تويتر”؛ بعد طرح إعلان برنامجه الجديد الذي يحمل اسم “رامز عقله طار” والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك ٢٠٢١.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.

كما شهد البرومو وجود اللاعب الدولي محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، والفنانة ويزرو، والفنانة دينا الشربيني والفنانة سمية الخشاب.

وفي أثناء الحلقات ظهر ضحايا برنامج المقالب وهم يصرخون بشكل هستيري قبل أن يسقطون من أعلى حمام سباحة بشكل مرعب.

وفي مقطع آخر أظهر البرومو، رامز جلال وهو ملقى على الأرض، وتقوم “ويزو” بتوجيه له عدة ضربات مبرحة؛ بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلبه.

وظهر رامز جلال، خلال البرومو بملابس رجل هندي وميك أب مختلف، الأمر الذي آثار دهشة الجميع من رواد السوشيال ميديا.



وفي نهاية البرومو قال رامز جلال “اللي يقولك رمضان مش جاي السنة دي، قول له تعالي كل زبادي”.

وكانت قناة “إم بي سي مصر”، عرضت برومو برنامج المقالب “رامز عقله طار” والذي يقدمه الفنان رامز جلال مساء أمس الأول، الأحد.

وكان النجم رامز جلال، أعرب عن سعادته بتصدر برومو برنامج "رامز عقله طار" ترند موقعي تويتر ويوتيوب فى مصر وبعض دول الوطن العربى، بعد قليل من عرض برومو البرنامج المقرر عرضه في رمضان علي فضائية mbc".

وكتب رامز قائلاً "بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا 🙏❤❤#رامز_عقله_طار تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤🤲#رامز_جلال #رمضان_يجمعنا".