مشهد عبثي .. الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بشأن أزمة بطل دوري 99

هاجم بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في الزمالك اتحاد الكرة عقب أزمة بطل دوري 99 بين الأهلي والزمالك، مشددا على أن ما يحدث مجرد مشهد «عبثي».

وأكد في تصريحات إذاعية عبر أثير «أون سبورت اف ام» أن اتحاد الكرة خرج عقب المباراة وأعلن الأهلي بطل ثم عاد ليعلن الزمالك البطل، مشددا على أن اللائحة تنص على ان البطل بفارق الأهداف.

وأضاف أن فكرة وجود عده لوائح مختلفة أمر مثير للدهشة، مشددا على أن اتحاد الكرة قام بتغيير اللائحة ولم يرسل النسخة الجديدة لـ الزمالك لذلك فحتى الآن الزمالك هو البطل.

وتابع أن ما يحدث في الكرة المصرية أمر عبثي ويجب إعلان اللوائح بشكل واضح ومحدد.

وأضاف أن الزمالك هو البطل وخوض المباراة الفاصلة أمر يخص مجلس الإدارة، ولكن لو كان القرار له لم يكن سيوافق على الأمر.

وأكمل أن عمله في الاتحاد الاسيوي يقوم بتقديم تقرير شهري بحصول كل مدرب على راتبه ولكن في مصر لا يحصل المدرب على راتبه ثم يظطر لمجاملة «عامل السيارة» بضم نجله للفريق.

أما عن إمام عاشور نجم الزمالك فأكد أن من يخطئ لابد وأن يعاقب بشكل رادع للحفاظ على الأخلاق والمثل العليا، مضيفا أن إهانة رموز الأهلي أمر غير مقبول.