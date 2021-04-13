ألمانيا فى طريقها لإجبار واتساب على وقف تفعيل سياسة الخصوصية

يواجه تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب المملوك لشركة فيسبوك أمر إدارى من أكبر الهيئات التنظيمية للبيانات والاتصالات فى ألمانيا، وذلك لاجبار التطبيق على وقف جمع بيانات المستخدمين الخاصة بهم.



وبحسب شبكة BNN Bloomberg الكندية فإن الجهة التنظيمية المسئولة عن البيانات فى مدينة هامبورج الألمانية فى طريقها لعرقلة مساعي تطبيق واتساب فى فرض سياسة الخصوصية الجديدة على مستخدميه.

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وتسعى الهيئة التنظيمية الألمانية على تنفيذى الأمر الإدارى بمنع واتساب من جمع بيانات المستخدمين قبل 15 مايو وهو نفس التاريخ الذي سيقوم فيه التطبيق بتفعيل السياسة الجديدة اجباريا لجميع مستخدميه الذين يصل عدد إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

وقال جوهانس كاسبار ، المفوض بالهيئة التنظيمية ، في بيان له اليوم، "إن ما يقرب من 60 مليون شخص في ألمانيا يستخدم واتساب وهو إلى حد بعيد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا ، حتى أكثر من تطبيق فيسبوك نفسه لذلك من المهم للغاية التأكد من أن هذا العدد الكبير من المستخدمين لا يتم ممارسة الاستغلال التعسفي لقوة البيانات ضدهم.

وصرحت شركة فيسبوك في بيان له بأنها "تقوم بمراجعة المراسلات التي تلقتها من الهيئة التنظيمية الألمانية و ستعالج سوء فهمهم حول الغرض من التحديث وتأثيره وإنها تظل ملتزمة بتقديم اتصالات آمنة وخاصة للجميع".

