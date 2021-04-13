بعد ظهوره فى رامز عقله طار.. تعرف على أهم سيارات أحمد سعد

ظهر المطرب احمد سعد اليوم في برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار للفنان رامز جلال ، كأول ضحية من ضحايا برنامجه الرمضاني .

ويبحث الكثير من المشاهدين الآن علي حلقة الفنان احمد سعد علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب مما جعله يصبح تريند .

ومن المعروف عن الفنان احمد سعد أن له قصة شهير مع سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2018 والتي اهداتها له أحدى الفنانات الشهيرات .

وتعتبر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2018 من أبرز السيارات الدفع الرباعي حول العالم بسبب المميزات سواء على مستوى الشكل الخارجي أو التقنيات الميكانيكية.

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة جراند شيروكي بمصابيح أمامية نحيفة ، إضافة إلى بعض الانحناءات التي زادت من جمال شكل السيارة، أما المصد الأمامي فاحتوى على ممتص للصدمات ومفرغ هواء طويل ووحيد، ما يعطي السيارة مزيد من الهيبة والقوة بجانب الشبك الأمامي الذي يعتبر من سمات جيب الأبرز.

أما المقصورة الداخلية للسيارة جراند شيروكي 2018 فتمكن الركاب من التحكم في الصوت والمكيف ، بالإضافة إلي المساحة الداخلية الواسعة و مقود متعدد الأغراض ومزود بأزرار للتحكم في صوت السماعات والمكيف، إضافة شاشة 7 بوصات وفرش من الجلد الطبيعي الفخم باللون الأسود المطعم بخيوط حمراء بارزة.

وتستمد النسخة الأساسية من السيارة بمحرك مزودة بشاحن توربيني 6 اسطوانات سعته اللترية 3.6 لتر بقوة 290 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات ونظام دفع خلفي.

وتم طرح السيارة جيب جراند شيروكي 2018 بسعر يبدأ من 35 ألف دولار لأقل فئاتها و أعلى الفئات بها تم طرحها للبيع نظير 65 ألف دولار ، ولكن تباع اليوم في سوق السيارات المصر بسعر يتراوح من 800 الف الي 900 الف جنيه .