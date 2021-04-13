عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد ظهوره فى رامز عقله طار.. تعرف على أهم سيارات أحمد سعد

صدى البلد

ظهر المطرب احمد سعد اليوم في برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار للفنان رامز جلال ، كأول ضحية من ضحايا برنامجه الرمضاني .

 

ويبحث الكثير من المشاهدين الآن علي حلقة الفنان احمد سعد علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب مما جعله يصبح تريند .

 

ومن المعروف عن الفنان احمد سعد أن له قصة شهير مع سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2018 والتي اهداتها له أحدى الفنانات الشهيرات .

وتعتبر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2018 من أبرز السيارات الدفع الرباعي حول العالم بسبب المميزات سواء على مستوى الشكل الخارجي أو التقنيات الميكانيكية.

 

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة جراند شيروكي بمصابيح أمامية نحيفة ، إضافة إلى بعض الانحناءات التي زادت من جمال شكل السيارة، أما المصد الأمامي فاحتوى على ممتص للصدمات ومفرغ هواء طويل ووحيد، ما يعطي السيارة مزيد من الهيبة والقوة بجانب الشبك الأمامي الذي يعتبر من سمات جيب الأبرز.

أما المقصورة الداخلية للسيارة جراند شيروكي 2018 فتمكن الركاب من التحكم في الصوت والمكيف ، بالإضافة إلي المساحة الداخلية الواسعة و مقود متعدد الأغراض ومزود بأزرار للتحكم في صوت السماعات والمكيف، إضافة شاشة 7 بوصات وفرش من الجلد الطبيعي الفخم باللون الأسود المطعم بخيوط حمراء بارزة.

 

وتستمد النسخة الأساسية من السيارة بمحرك  مزودة بشاحن توربيني 6 اسطوانات سعته اللترية 3.6 لتر بقوة 290 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات ونظام دفع خلفي.

وتم طرح السيارة جيب جراند شيروكي 2018 بسعر يبدأ من 35 ألف دولار لأقل فئاتها و أعلى الفئات بها تم طرحها للبيع نظير 65 ألف دولار  ، ولكن تباع اليوم في سوق السيارات المصر بسعر يتراوح من 800 الف الي 900 الف جنيه .

اخبار رامز جلال أحمد سعد جيب جيب جراند شروكي اخبار السيارات

ترشيحاتنا

مبطلات الصيام .. 6 أخطأ تفسد العبادة

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنات الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية

هالة صدقي باكية: كل تجاربي الزوجية فشلت.. وأمي ماتت بسببي

مشاكلي وجعت قلبها .. هالة صدقي تنهار في البكاء أثناء حديثها عن وفاة والدتها

يقع فيه الكثيرون.. الأزهر يحذر من فعل محرم عند الإفطار والسحور في رمضان

البحوث الفلكية : 13 مايو أول أيام عيد الفطر .. ورمضان 30 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

قرار عاجل لـ وكالة الأنباء التونسية بعد اقتحام الأمن لمقرها

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ