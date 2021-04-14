شاهد .. انهيار وبكاء هيفاء وهبي بعد مقلب وفاة كريم فهمي

برنامج 5 نجوم

انهارت الفنانة هيفاء وهبي، خلال وقوعها ضحية لـ برنامج المقالب "خمس نجوم" من تقديم الفنانين كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي.



وأثناء السباق قام كريم فهمى، بالتمثيل بأنه توفى ودخلت هيفاء فى صراخ وبكاء شديد خلال المقلب.

وقد أعلنت قناة ام بي سي مصر عن موعد عرض برنامج المقالب "خمس نجوم" من تقديم الفنانين كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي.



برنامج "خمس نجوم" يتناوب النجوم على تقديم الحلقات، فكل نجم سيقدم 6 حلقات من البرنامج، ويحمل عددًا من المفاجآت، وتمت استضافة عدد من نجوم الفن.



ومن أبرز ضيوف البرنامج صابر الرباعي ونيللي كريم ودرة ووائل جسار ونيكول سابا ونوال الزغبي وشيرين رضا وأحمد فهمي وكنده علوش.



