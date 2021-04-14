السودان: فشل مفاوضات سد النهضة سببه إصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض

اكد وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، فشل التفاوض الذي رعته دولة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الحالي، نظرا لإصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المجلس استمع، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لإفادة حول تطور التفاوض بشأن سد النهضة قدمها وزير الري والموارد المائية.



وأشار عباس إلى السودان لعدد من الخيارات ورؤيته لامتصاص أي صدمات قد تحدث في شهر يوليو القادم.



ووجه مجلس الوزراء بضرورة وجود اتفاقية ملزمة واستكمال الجانب القانوني في هذا الملف وصولاً إلى اتفاق يعزز العلاقات ويخفف التوتر بين البلدين.



من جهة أخرى، وقف مجلس الوزراء، على الوضع الأمني بمدينة الجنينة في دارفور، والعمل المستمر لاستتباب الأمن بمتابعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن والدفاع بمشاركة أطراف العملية السلمية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بنشر القوة المشتركة بكامل عددها وعتادها ونزعها لسلاح المدنيين، أخذا في الاعتبار التزام الحكومة بتحقيق الأمن وحماية المدنيين بعد خروج قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد".