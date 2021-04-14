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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تطالب وزيرة الصحة بتسهيل إجراءات تغطية أنشطة الوزارة

ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين

طالب مجلس نقابة الصحفيين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة الكبيرة والواسعة والمهمة في الحفاظ على صحة المصريين جميعا.


وأكد مجلس نقابة الصحفيين، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه استعرض ببالغ القلق والاهتمام ما ورد في المذكرة المقدمة من الزملاء الصحفيين بمحافظة قنا، بخصوص ما جاء فيها من قيام الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أثناء زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمحافظة قنا، بمنع الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة وحظره قيامهم بتصوير تحركات الوزيرة.


وأشار المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان إلى أن هذه الشكوى تكررت في سياقات ومناسبات سابقة، حاولت فيها النقابة حلها ولم تصل إلى نتائج إيجابية. 


وأبدى المجلس رفضه واستنكاره لمنع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الزملاء من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات والتغطية وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، والذي يكفله الدستور في المادتين (68) و(71) منه، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المواد (10) و(11) و(12) منه.


وطالب المجلس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، بما يحفظ لهم حقوقهم القانونية والمهنية والنقابية في ممارسة عملهم، لإتاحة المجال لهم لتوصيل حقيقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة للمجتمع المصري في مجال الصحة عموما وفي مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص.


وأوضح المجلس أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي ستجريها وزيرة الصحة في هذا الشأن لاتخاذ إجراءاته اللازمة لحفظ كرامة الزملاء الصحفيين. 

ضياء رشوان نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين مستشار وزارة الصحة ملف الصحة

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