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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. مساعدات مالية بقيمة 5.563.634 دينارا للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي

أعطى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، إشارة انطلاق برنامج الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المتمثّل في توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5.563.634 دينارا.

 

وبحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية، تمثلت هذه المساعدات في قفة رمضان والتي تقدّر قيمة القفة الواحدة بـ 80 دينارا موجّهة نحو 40 ألف عائلة من غير المنتفعين بالمنحة التي ترصدها وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث  ستوجّه كميات من المواد الغذائية على غرار مادة السميد والأرز والزيت النباتي والحليب لمستحقيها بمناسبة شهر رمضان.

 

كما تم تخصيص كميات من الملابس لفائدة 10 آلاف عائلة بمناسبة عيد الفطر، ويشمل برنامج الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أيضا تخصيص 38 مائدة إفطار موزّعة بـ 20 ولاية بكلفة جملية  تقدر بـ720دينارا .

 

ومن جانبه؛ ذكر رئيس الحكومة في تصريح صحفي أن توزيع المساعدات عن طريق البرنامج الخصوصي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل من شأنه مساندة هذه الفئة المجتمعية على مجابهة مصاريف شهر رمضان، مبرزا أن من ضمن المساعدات طرود غذائية ارتفعت قيمتها هذه السنة لتبلغ 80 دينارا  للطرد الواحد بما يمكّن العائلات المعوزة من مجابهة المصاريف خاصة خلال جائحة الكورونا، إضافة إلى توفير موائد إفطار بعدّة ولايات والجديد هذه السنة ايصال الافطار الى مستحقيه عبر آلية جديدة، ويبقى الهدف من هذه الأعمال هو خلق مناخ إيجابي بين التونسيين في هذا الشهر الفضيل.

 

كما دعا هشام المشيشي الى ضرورة توحيد جهود  الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، مشددا على ضرورة التآخي والتآزر بين كل التونسيين في هذا الشهر المعظم.

رمضان تونس هشام مشيشي رئيس الحكومة التونسية مواد الغذائية الاتحاد

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