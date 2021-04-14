محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان موقع انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية.. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، رافقه اللواء رمزي المزين مدير الأمن، واللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، موقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية (سولار) على طريق القاهرة- الفيوم، بجوار بوابات الرسوم.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فور وقوع الحادث؛ اشتعلت النيران بكابينة قيادة السيارة، وجرت السيطرة عليها، موضحا أنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وكذا 5 سيارات إطفاء، وعناصر الحماية المدنية.



وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، لافتا إلى التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأشار إلى أن المحافظ وجه رئيسي مركزي “طامية" و"سنورس”، بالدفع بعدد من المعدات؛ لإزالة آثار السولار في موقع الحادث.



فيما أجرت إدار المرور بالفيوم، عددا من التحويلات المرورية، لحين انتهاء أعمال إزالة بقع السولار من الطريق.

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