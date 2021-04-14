عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان موقع انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية.. صور

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، رافقه اللواء رمزي المزين مدير الأمن، واللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، موقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية (سولار) على طريق القاهرة- الفيوم، بجوار بوابات الرسوم.
 

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه فور وقوع الحادث؛ اشتعلت النيران بكابينة قيادة السيارة، وجرت السيطرة عليها، موضحا أنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وكذا 5 سيارات إطفاء، وعناصر الحماية المدنية.
 

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، لافتا إلى التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشار إلى أن المحافظ وجه رئيسي مركزي “طامية" و"سنورس”، بالدفع بعدد من المعدات؛ لإزالة آثار السولار في موقع الحادث.


فيما أجرت إدار المرور بالفيوم، عددا من التحويلات المرورية، لحين انتهاء أعمال إزالة بقع السولار من الطريق.

 

اقرأ أيضا :ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس أسيوط إلى 20 وفاة و3 إصابات

4a2505d7-af16-4008-b428-f9b1feb255c7
4a2505d7-af16-4008-b428-f9b1feb255c7
21fe67d1-1c84-475c-9f0d-679a61b787f6
21fe67d1-1c84-475c-9f0d-679a61b787f6
90e76d63-108f-42d5-8712-cb18ead2a850
90e76d63-108f-42d5-8712-cb18ead2a850
1294ba8a-22f1-4003-b131-5978c18c2b9f
1294ba8a-22f1-4003-b131-5978c18c2b9f
352194c6-796b-43f0-b9fc-83513b7ad00c
352194c6-796b-43f0-b9fc-83513b7ad00c
a54a5246-cbc7-4038-b103-e2323c240478
a54a5246-cbc7-4038-b103-e2323c240478
e007d27d-8d76-4f4f-9d5f-95adde3c443c
e007d27d-8d76-4f4f-9d5f-95adde3c443c
fc8a317f-590f-45b8-b9ce-bfbf0438b337
fc8a317f-590f-45b8-b9ce-bfbf0438b337
مدير الامن محافظ الفيوم انقلاب سيارة المتحدث الرسمى صباح

ترشيحاتنا

عمره 109 أعوام.. قصة حذاء حير العلماء لأصغر رضيع على سفينة تيتانيك .. صور

أفعال تخالف سنة النبي ولا يعرف الناس أنها مرفوضة.. المفتي يكشف عنها

سنة النبي عند الإفطار في رمضان.. الإفتاء تكشف عنها

لتشجيع المزارعين.. الزراعة: مشروع تحديث الري يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

استشاري مهارات : الشهامة تورث ولا تدرس

رغم الغيابات.. الأهلي يستطلع هلال كأس مصر من بوابة النصر بالإسكندرية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

«عمرها ما بتكبر».. سر جمال شعر شريهان

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

أول تعليق لـ وزيرة الهجرة على بطولة الشاب الإسكندراني بأمريكا

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ