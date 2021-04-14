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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيران تأخذ لبنان رهينة .. كاتبة توضح أسباب تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية

لبنان
لبنان

قالت جيلان جبر ، الكاتبة و الباحثة اللبنانية:  إن الرئيس سعد الحريرى هو المكلف منذ 6 أشهر بتشكيل الحكومة ولكنه لم يتم تنفيذ هذا الأمر حتى الوقت الحالى لافتة إلى أن المطلوب دوليا أن تكون هذه الحكومة من المتخصصين كما قالت فرنسا  حتى تستطيع أن تقنع العالم الغربي بأن يقدم الكثير من المساعدات المالية والقروض لإعادة بناء لبنان .


وأوضحت  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أن هناك مجموعة من حزب الله والتيارات التابعة  لميشيل عون يصرون على أن تكون هذه الحكومة من عدد أكبر و الثلث المعطل الذى يستطيع أن يعطل أى قرار.


وأشارت إلى أن محاربة الفساد بطريقة معينة ، وقرار ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ، والتى تعد تشكل فرقا مع حزب الله حيث أن إيران متمسكة بهذه الورقة اللبنانية لأن الأخيرة تأخذ لبنان رهينة لرفع العقوبات عنها لافتة إلى أن حزب الله هو حليف إيران ويعمل على تعطيل الحكومة اللبنانية فى مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن إيران .


ولفتت إلى أن الليرة اللبنانية وصلت 15 ألف دولار بعدما كان الدولار بـ 1500 ليرة فقط  وتوجد مصارف مغلقة وشعب يصرخ من الجوع وهو الأمرالذى لم يحدث منذ الحرب العالمية الأولى ، وهناك عقوبات أمريكية تطبق على لبنان .

 

 

لبنان ايران

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