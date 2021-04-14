هكذا وصلت فعالية لقاح موديرنا على السلالات المتحورة من فيروس كورونا

فعالية لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

كشفت شركة موديرنا الأميركية، أن لقاحها المضاد لعدوى فيروس كورونا فعال بنسبة 90 في المئة ‏ضد كل سلالات الفيروس كوفيد - 19 بنسبة 95 بالمئة مع الحالات التي تظهر عليها أعراض شديدة.

فعالية لقاح موديرنا على السلالات المتحورة من فيروس كورونا

وأفاد الباحثون المشرفون على البحث بأن نتائج التجارب السريرية الجديدة على اللقاح جاءت بمشاركة أكثر من 30 ‏ألف متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضاً طفيفاً عن نسبة ‏‏94,1 في المئة.



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وأشار الباحثون أن هناك انخفاضا طفيفا في نسبة عن النسب السابقة التي أجرتها التجارب، والذي يعود ذلك إلى ‏ظهور متحورات جديدة لعدوى فيروس كورونا لا تتأثر بالأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح‎، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأجرت شركة موديرنا نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة لـ فيروس كورونا، وقالت إن التجارب التي أجريت ‏على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة.



وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل:إن البيانات الجديدة ما قبل التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المرشحة ‏الخاصة بالمتحورات تمنحنا الثقة بأنه يمكننا بشكل استباقي معالجة المتحورات الناشئة‎.