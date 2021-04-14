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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلف 20 وفاة و3 إصابات

محافظ أسيوط ينعى شهداء حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق البحر الاحمر

موقع الحادث
موقع الحادث



نعى اللواء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، ببالغ الحزن والاسى شهداء حادث تصادم اتوبيس ركاب بسيارة نقل بطريق اسيوط/البحر الاحمر عند الكيلو 103 والذى اسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 3 اخرين نتيجة تفحم الاتوبيس والسيارة بنطاق دائرة مركز الفتح داعياً المولى العلى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

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وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لاسر الضحايا ، داعياً المولى عز وجل ان يلهم اهلهم الصبر الجميل وان يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة .


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس نقل ركاب بطريق اسيوط/البحر الاحمر باتجاه سوهاج ، وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف الى مكان الحادث وتم الاستعانة بعدد 25 سيارة اسعاف وتم نقل 3 مصابين الى المستشفى الجامعى ونقل 20 جثة الى المستشفيات المركزية وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وتابع المحافظ نقل المصابين والجثث ورفع السيارة والاتوبيس وتسيير الحركة المرورية. 


رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية والعميد ايهاب الفى مدير ادارة المرور وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح. 


ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للمصابين واسر المتوفيين والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بشأن صرف مساعدات عاجلة للمصابين واسر المتوفيين.

أسيوط اخبار اسيوط تصادم أتوبيس وشاحنة نقل تفحم محافظ أسيوط

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