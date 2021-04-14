طبيب الزمالك استقبل مولوده الجديد "مريم"

رزق محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإبنة جديدة اليوم الأربعاء، أطلق عليها اسم مريم.

وكتب طبيب القلعة البيضاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "الحمدلله ربنا رزقني بمريم محمد اسامه، الف سلامه عليكي حبيبتي".

وكان محمد أسامة اضطر إلى التواجد في القاهرة خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على زوجته، على أن يعود إلى مدينة السويس مرة أخرى للتواجد مع الزمالك في مباراته اليوم الأربعاء، أمام حرس الحدود.

ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.