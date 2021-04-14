إصابة سمير حلبية رئيس النادي المصري بفيروس كورونا

تأكد إصابة سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصري بفيروس كورونا بعد خضوعه إلى مسحة طبية خلال الساعات الماضية .



وعلى الفور قرر سمير حلبية الدخول فى عزل منزلى وتلقى بروتوكول العلاج المضاد لفيروس كورونا للتخلص منه فى أقرب وقت ممكن .



وكان فريق المصري حقق فوزا مهما على حساب الجونة فى الجولة الماضية بهدف دون رد .



وتمكن أحمد جمعة من تسجيل الهدف في الدقيقة “73"، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء الجونة جهة اليسار لينفذها أحمد رفعت عن طريق كرة عرضية متقنية إلى داخل منطقة الجزاء يقابلها أحمد جمعة برأسية لتسكن الشباك.