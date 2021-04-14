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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باطلالة محتشمة .. احدث ظهور لـ مي عمر

صدى البلد

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت مي عمر في الصورة باطلالة محتشمة، وعلقت علي الصورة، قائلة: "نهار رمضان ".

 

وتشارك الفنانة مي عمرو في سباق دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل نسل الأغراب.

 

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب –، ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

 

ويُظهر عساف الغريب، نية شر بعد خروجه من السجن، ويؤكد للرائد على ، أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، واستعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

 

وروى الرائد على، أن الأغراب نزلوا من الجبل منذ سنين ورفض كبار البلد إقامتهم فيها، ليقتلهم الأغراب ويعيشوا في البلد، التي انقسمت بعد ذلك إلى سرايا شرق النيل ويمتلكها غفران الغريب، وسرايا غرب النيل يمتلكها عساف الغريب وبيت العمدة يمتلكه والد على الغريب، وأن الجد لعائلة الغريب أنجب والد عساف ووالد غفران ووالد على، وهناك ثأر كبير بين عساف وغفران بسبب قتل الوالدين لعائلة الأخر منذ سنوات.

الفنانة مى عمر احمد السقا نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب دراما رمضان

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