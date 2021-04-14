عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

صدى البلد




 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
فمن أعظم النعم التي امتن الله بها على الأحياء من عباده إدراك شهر رمضان وأن يبلغهم مواسم الطاعات والخيرات، ليتعرضوا لنفحاته، فلعل أحدهم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا.
فالإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شُكر، ومن يتأمل في آيات الصيام، يجد أن الله - تعالى - ختم الآية التي تتحدث عن شهر رمضان بالشكر، فقال: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185] وفي هذا إشارة من الله تعالى لكل من أدرك شهر رمضان ووفقه الله لصيامه وقيامه على أن يشكُرَ الله على تلك النعمة، التي حرم منها غيره، ممن فارق الحياة، فكم من أناس قد فاتتهم تلك النعمة ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليدركوا مواسم الطاعات والخيرات، لعظم أجرها وكثرة ثوابها، تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليدركوا ما فاتهم من خيرات، ولكن هيهات هيهات.
فمن كان في نعمة ولم يشكر الله عليها سلبت منه ولم يشعر، ومن شكر النعمة فقد قيدها بعقالها، ومن كفرها فقد تعرض لزوالها، وقد علمنا رسول الله -  صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الحديث عن  معاذ بن جبل - رضى الله عنه - حين أخذ بيده وقال: (يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك)، فقال: (أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاةٍ تقول: اللهم أعني على ذِكرك، وشكرك، وحسن عبادتك).
أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم -  بيده مخبرا إياه بمحبته له، موصيا له أن يدعو بهذا الدعاء، سائلا الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، يا لها من وصية غالية، حتى قال الإمام الشافعي - رضى الله عنه -: "حق على كل مسلم أن يقولها ثلاث مرات دبر كل صلاة".
وقد يعتقد بعض الناس أن شكر النعمة يكون في أمور الدنيا فقط، ولكن شكر النعمة كما يكون في أمور الدنيا يكون في أمور الدين، فمن شكر الله على إدراكه لرمضان،  وفقه الله لصيامه وقيامه فتح له من أبواب الخير والرحمة والبركة ما لم يكن في حسبانه .
ومن الناس من لا يعرف لرمضان حقه، ولا يراعي له حرمة، فلا يشكر الله على أن مد في عمره فأدرك هذا الشهر، فتراه يتخذ الشهر وسيلة للسهر والمعاصى والمجالس التي تمتلئ بالمحرمات، ويعد العدة لذلك، فيقابل نعمة الله بالحجود والنكران، وهذا من أسباب زوال النعم .
يقول الله تعالى: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ [إبراهيم 7]. 
وشكر النعمة ليس باللسان فقط إنما الشكر لا بد أن يكون معه عمل؛ ولذلك قال الله تعالى في حق آل سيدنا  دواد - عليه السلام -:
اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبأ ١٣].
 

ترشيحاتنا

بعد ظهور امينة خليل بها.. سعر ومواصفات سيارتها في خلي بالك من زيزي| صور

فيديوجراف.. أزمات في حياة شريهان وعودة خطفت الأنظار

15 دقيقة.. محمد صلاح وزملاؤه يهدرون الفرص.. وكورتوا يحمي عرين ريال مدريد

مسجلون خطر بنقابة الموسيقيين| هاني شاكر يعترف: كانت مفاجأة ليا .. فيديو

بحبهم في السلاطة| هاني شاكر يعلق على "عنبة وأحمد موزة و ويجز"..شاهد

بعد سقوط كتلة خرسانية عليه...الرى توضح تفاصيل وفاة أحد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

النيابة في حادث تصادم أسيوط : الطريقٍ خالٍ من الإنارة والسير عكس الاتجاه سبب الواقعة

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

ابن النادي.. هل خان رمضان صبحي الأهلي؟.. اللاعب يرد

شاب يشعل النيران فى أبويه قبل الإفطار بنصف ساعة بالدقهلية

السكة الحديد: 50 جنيهًا غرامة ركوب القطار الروسي دون تذكرة

إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ