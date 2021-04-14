هاني شاكر يرفض إطلاق مطربة مصر الأولى على شيرين عبدالوهاب

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن شيرين عبد الوهاب ليست مطربة مصر الأولى في الوقت الحالي، مضيفا: هناك العديد من المطربات أحق بهذا اللقب مثل أنغام وأمال ماهر.



وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كلاهما متفوقات وبيغنوا أحسن مني..ولكن أنغام مركزة أكثر في الشغل بالإضافة إلى إحساسها الرائع.





وفيما يخص أغنية “بنت الجيران”، أوضح أنه غير معترض عليها تماما وبالفعل قام بغنائها في أحد البرامج، مضيفا:" أنا بحبها جدا وهي أغنية ناجحة واعتراضي على كلمتين فقط بها".



