«على مر الأجيال» يحتفي بذكريات بليغ حمدي في أوبرا الإسكندرية الليلة

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، من خلال حفل غنائي يقدمه فريق «على مر الأجيال»، بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولي، في الثامنة مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

ويقدم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر ألحان بليغ حمدي التي ارتبطت بأصوات كبار نجوم الغناء العربي، من بينها «الهوا هوايا» و«طاير يا هوا» و«أنا بعشقك» و«جانا الهوا» و«حكايتي مع الزمان» و«بعيد عنك» و«مداح القمر» و«على حسب وداد» و«على رمش عيونها» و«الحب اللي كان» و«سواح» و«العيون السود» و«حب إيه» و«موعود».

كما يتضمن برنامج الحفل فقرة موسيقية منفردة لعازف القانون الدكتور علي الخبيري، ضمن أجواء تستعيد جانبًا من الثراء الموسيقي الذي ميز أعمال بليغ حمدي.

فريق «على مر الأجيال»

ويُعد فريق «على مر الأجيال» من الفرق التابعة لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وتأسس عام 2015 على يد مجموعة من المطربين والعازفين، بهدف تقديم مراحل تطور الموسيقى العربية من خلال الجمع بين المؤلفات التراثية والأعمال المعاصرة، مع الحفاظ على القوالب الموسيقية الأصيلة.