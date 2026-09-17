قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكتب التحقيقات الفيدرالي: روسيا تخطط لعمليات اغتيال في أمريكا وأوروبا
دعاء كشف البصيرة.. ردده يفتح الله عليك وينور بصيرتك
خالد الجندي: ملك الموت ليس واحدًا.. وقبض الروح يتم بأمر الله| فيديو
880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
المستندات المطلوبة.. خطوات استخراج بطاقة تموين للمطلقة وضم الأبناء بسهولة
الرئيس السيسي: في الظروف الصعبة اللي مر بيها العالم.. هل فيه حد نجا غير مصر؟
شقيقه يرد.. سر ظهور كريم فؤاد بسروال طويل أسفل الشورت أمام أبو قير للأسمدة
مصر تحصد جائزة SETO الفرنسية لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026
محافظ سوهاج: مساعدات وإعادة تأهيل لمنازل المتضررين من حريق الأبعدية
الزمالك يفتح تحقيقا بعد تسريب عقد خوان بيزيرا
الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى الادعاء بوجود شكاوى لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«على مر الأجيال» يحتفي بذكريات بليغ حمدي في أوبرا الإسكندرية الليلة

فريق «على مر الأجيال»
فريق «على مر الأجيال»
تقى الجيزاوي

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، من خلال حفل غنائي يقدمه فريق «على مر الأجيال»، بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولي، في الثامنة مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

ويقدم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر ألحان بليغ حمدي التي ارتبطت بأصوات كبار نجوم الغناء العربي، من بينها «الهوا هوايا» و«طاير يا هوا» و«أنا بعشقك» و«جانا الهوا» و«حكايتي مع الزمان» و«بعيد عنك» و«مداح القمر» و«على حسب وداد» و«على رمش عيونها» و«الحب اللي كان» و«سواح» و«العيون السود» و«حب إيه» و«موعود».

كما يتضمن برنامج الحفل فقرة موسيقية منفردة لعازف القانون الدكتور علي الخبيري، ضمن أجواء تستعيد جانبًا من الثراء الموسيقي الذي ميز أعمال بليغ حمدي.

فريق «على مر الأجيال»

ويُعد فريق «على مر الأجيال» من الفرق التابعة لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وتأسس عام 2015 على يد مجموعة من المطربين والعازفين، بهدف تقديم مراحل تطور الموسيقى العربية من خلال الجمع بين المؤلفات التراثية والأعمال المعاصرة، مع الحفاظ على القوالب الموسيقية الأصيلة. 

بليغ حمدي فريق «على مر الأجيال» دار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ميدو

بعد إشادته بمعتمد جمال.. إعلامي يفتح النار على ميدو بسبب الأهلي وعموتة

الزمالك

فريق محظوظ.. إعلامي ينتقد أداء الزمالك في الدوري ويشيد بالمهدي

ترشيحاتنا

رئيسا "مصر للطيران" و"إير كايرو"

رئيسا مصر للطيران وإير كايرو بين أقوى قادة السياحة بقائمة فوربس 2026

التضامن

تضامن جنوب سيناء تواصل استخراج الأوراق الثبوتية لمواطني الأسر الأولى بالرعاية

الدكتور شريف فاروق

التموين: توفير التمويل اللازم لإنشاء صوامع جديدة لتخزين الحبوب

بالصور

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد