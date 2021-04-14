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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس "مصر الحديثة" يفتتح مقرًا للحزب في كفر الشيخ

رئيس مصر الحديثة
رئيس "مصر الحديثة" يفتتح مقرًا جديدًا للحزب في كفر الشيخ

افتتح الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة مقراً للحزب بمحافظة كفر الشيخ فى حضور عدد من قيادات الحزب ورموز العمل السياسى بالمحافظة.
 
وقال الدكتور وليد دعبس، في بيان له، إن هذا الافتتاح يأتي تنفيذا لسياسة الحزب بالتوسع فى الأقاليم لجذب المزيد من العضوية التى يتم انتقاؤها بعناية شديدة، ودفع الشباب والمرأة للمشاركة السياسية تمشيا مع سياسة وتوجه الدولة فى تمكين المرأة وإفساح المجال لتواجد أكبر وأوسع ومؤثر للشباب وتأهيلهم للعمل السياسى.

 

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحضور السياسى للأحزاب فى المحافظات يهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة وإعداد حملات التوعية على نطاق شعبى واسع بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج ، وحجم ما يتم إنجازه من مشروعات قومية فى زمن قياسى رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التى يواجهها العالم كله بسبب أزمة كورونا، وتراجع نسب النمو فى العديد من دول العالم كله بينما شهدت المؤسسات المالية الدولية بقدرة وكفاءة القيادة المصرية فى ادارة الازمة بل وتحقيق نسبة نمو وصلت ٣.٨٪؜.

 

وأضاف دعبس، أنه خلال الفترة القادمة ستشهد المقرات التى تم افتتاحها فى المحافظات مبادرات كثيرة لتأهيل الشباب والمرأة لسوق العمل ، بحانب الندوات والمؤتمرات التى ينظمها الحزب فى إطار دعم مواقف الدولة فى القضايا والتحديات المطروحة على الساحة داخليا وخارجيا.

كفر الشيخ حزب مصر الحديثة مصر الحديثة العمل السياسي محافظة كفر الشيخ

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