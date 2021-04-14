بطل مصري في أمريكا.. وزيرة الهجرة : أحمد شعبان فخور بالرئيس السيسي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل تواصلها مع المواطن المصري أحمد شعبان صاحب الموقف البطولي في أمريكا ومساهمته في القبض على مجرم هارب .

وقالت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز" :" فخورة بـ أحمد شعبان وكنت حريصة على التواصل معه لأنه شاب مصري هاجر لأمريكا ونفذ عمل بطولي، ورفع اسم مصر في أمريكا وتحدث عن الجيش المصري وحافظ على هويته المصرية ".

وأضافت نبيلة مكرم :" أحمد شعبان يروي بطولات الجيش المصري لأبنائه في أمريكا ".

وتابعت نبيلة مكرم :" عبرت لأحمد شعبان عن فخري وإعجابي بموقفه البطولي الذي تناولته وسائل الإعلام الأمريكية وأحمد شعبان يكن كل الاحترام للرئيس السيسي ".

وأكملت نبيلة مكرم :" احمد شعبان فخور بما يحدث في مصر وما يقوم به الرئيس السيسي من تطوير و تنمية في مصر وسوف يقوم بزيارة مصر بعد أسبوعين".